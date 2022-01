Perseguitava da anni una ragazza: arrestato stalker nel Grossetano

Da anni perseguitava una giovane donna, violando il divieto di avvicinamento che era già stato disposto dal tribunale. Per questo un uomo, 50enne del Grossetano, è stato arrestato dopo un'operazione congiunta dei carabinieri di Scansano e Grosseto. Tra l'uomo e la vittima non c'era mai stata alcuna relazione. Per il 50enne la giovane era un'ossessione che non si è placata neanche di fronte alla misura di non avvicinamento, scattata dopo una segnalazione della donna.

Nonostante gli avvisi emessi nei suoi confronti, lo stalker ha continuato a perseguitare la donna. Nel frattempo i carabinieri non hanno mai interrotto i contatti con la vittima, scoprendo così come l'uomo continuasse a tormentarla. Ieri i militari hanno arrestato il 50enne che adesso si trova ai domiciliari.