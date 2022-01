Piano strutturale, partono gli incontri a Montopoli

Un nuovo piano strutturale per il Comune di Montopoli, da discutere con la cittadinanza e redigere. L'appuntamento è per l'estate 2022. «Un passaggio importante – ha ribadito il sindaco Giovanni Capecchi uno strumento a disposizione dell’amministrazione comunale per la pianificazione urbanistica generale e che permette di delineare le scelte strategiche di sviluppo, tutelare l'integrità fisica e ambientale, nonché tracciare l'identità sociale, economica e culturale dell’intero territorio comunale. Elementi fondamentali a livello strategico, anche in considerazione di quanto sta accadendo a livello mondiale. Un piano che possa permettere di creare le condizioni per attrarre gli enormi finanziamenti previsti dal PNRR e al tempo stesso ascoltare il grido di allarme, lanciato prepotentemente dalle nuove generazioni, sul tema della difesa dell'ambiente. Invito i cittadini a partecipare alle riunioni organizzate per condividere questo percorso». Il piano strutturale non determina l'edificabilità dei suoli, ma ha il compito di dare indirizzi per la futura gestione del territorio prendendo in considerazione, tra le altre cose, la valorizzazione delle risorse esistenti e il loro sviluppo sia economico che sociale. Il primo passo per la discussione e la revisione del piano è iniziato con l'invio della relazione sullo stato attuale del territorio alle Associazioni Economiche in modo da poter avere suggerimenti e idee da poter portare al tavolo del dibattito. Durante gli incontri che si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, sarà illustrata l’attuale fotografia del territorio e sarà possibile proporre nuove idee di sviluppo.

Questo il calendario degli incontri:

- Per Montopoli e Marti presso la sala Pio XII a Montopoli giovedì 13 gennaio alle ore 21.15 in presenza.

- Per le frazioni di Capanne e Casteldelbosco presso il Cinema di Capanne giovedì 20 gennaio alle ore 21.15 in presenza.

- Per le frazioni di San Romano e Angelica presso il Circolo Endas a San Romano giovedì 27 gennaio alle ore 21.15 in presenza.

- Per un confronto con le associazioni del terzo settore (sociale, sportivo, culturale e altre) presso la Pubblica Assistenza di Capanne giovedì 3 febbraio alle ore 21.15 in presenza.

- Per un confronto con le categorie produttive (imprenditori, commercianti, CCN ed altri) presso il Cinema di Capanne giovedì 10 febbraio alle ore 21.15 in presenza.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa