Arrivano "le pillole della speranza" in Toscana per i fragili affetti da Covid

"Sono pillole della speranza e mi ha fatto piacere che la Toscana sia stata una di quelle regioni subito raggiunte. Sono circa 1.500" pillole Merck "e, come l'anno scorso con i primi vaccini, andranno ai soggetti fragili, molto mirati e vedremo attraverso di loro come funzionano". Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, che stamattina è andato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove ieri sono arrivate le prime 1.440 pillole di antivirale Merck per la cura del Covid.

Per sapere di più su questo antivirale, qui il nostro speciale.

"Devono essere somministrate entro cinque giorni dai primi sintomi di Covid - ha aggiunto Giani - e poi vedremo quali sono i loro effetti, se funzionano sono la cura. Al momento per il Covid abbiamo il vaccino che è la prevenzione, ma finora è mancata la cura".

Il direttore del Meyer Alberto Zanobini ha poi spiegato che "in questo caso il nostro impegno è a favore del sistema regionale" perché "la nostra piattaforma di magazzino è a servizio dell'intero sistema regionale".