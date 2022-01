Borse di studio a Radicondoli per studenti e studentesse

Arrivano due bandi dedicati agli studenti residenti nel comune di Radicondoli che vanno alle scuole medie e superiori e che frequentano l’Università.

Con il progetto WivoaRadicondoli gli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado che hanno la certificazione Dsa e i ragazzi iscritti alla secondaria di secondo grado potranno ottenere un contributo fino a 350 euro per coprire le spese scolastiche. Invece gli studenti universitari potranno avere una borsa di studio fino a 3.000 euro.

“Sono opportunità che si aggiungono a quanto abbiamo già fatto con il Pacchetto scuola per sostenere le famiglie che hanno figli a scuola e prendono il bus. La novità è che aiutiamo anche i ragazzi iscritti alle superiori e quelli che vanno all’Università. Ora le possibilità crescono – fa notare il primo cittadino di Radicondoli, il sindaco Francesco Guarguaglini – La scuola è futuro, è il futuro in cui crediamo e su cui siamo impegnati. Guardando agli obiettivi di WivoaRadicondoli, sostenere gli studenti è fondamentale per dare un impulso alla residenzialità. Tutto questo si incrocia con la crisi che la pandemia ha portato nelle nostre vite. Tante famiglie hanno affrontato momenti di difficoltà economica a seguito delle misure restrittive emanate per fronteggiare l'emergenza. E noi interveniamo per dare una mano”.

“Questi bandi – aggiunge Guarguaglini - si integrano con il Pacchetto Scuola che noi abbiamo pubblicato già nel 2021 con il quale il Comune ha coperto le spese degli studenti per un importo fino a 250 euro per chi frequenta la secondaria di primo grado e fino ad un massimo di 350 euro e il rimborso dell’80% del trasporto per chi frequenta la secondaria di secondo grado. Un aiuto davvero concreto nella fase che stiamo vivendo’’.

Tutto il bando per scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

Chi può partecipare E’ dedicato a studenti che risiedono a Radicondoli e che sono iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 alla sezione di Radicondoli e che hanno certificati DSA nonché a studenti residenti a Radicondoli iscritti per la prima volta alla scuola superiore, ovvero la scuola secondaria di secondo grado, oppure ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale presso una Scuola Secondaria di II grado o presso un’Agenzia Formativa accreditata. L’età dei ragazzi non deve essere superiore ai 20 anni (20 anni e 364 giorni per la precisione), requisito che non si applica agli studenti diversamente abili. I contributi verranno articolati sulla base dell’Isee della famiglia. Chi ha avuto altri contributi come il Pacchetto Scuola della Regione o del Comune non può partecipare al bando.

Cosa copre il contributo Il beneficio può essere utilizzato per l’acquisto di libri, spese di trasporto con il tpl, acquisto materiali didattici o informatici per alunni certificati Dsa.

La domanda di ammissione La domanda d’ammissione al bando, con allegata la copia di un documento d’identità, deve essere presentata al Comune tramite PEC comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it oppure tramite mail all’indirizzo info@comune.radicondoli.siena.it entro il 28 febbraio 2022.

Tutto il bando per borse di studio comunali dedicate a studenti universitari dell’anno accademico 2021-2022

Chi può partecipare Sono contributi pensati per studenti che risiedono a Radicondoli e che frequentano un corso universitario o un corso di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica oppure istituti e scuole di formazione pubblici o privati autorizzati a rilasciare titoli di studio nel comparto dell'Alta Formazione nell’anno accademico 2021/2022. Le borse di studio sono assegnate sulla base dell’Isee per cui si arriva fino ad un valore di 3mila euro. Le borse inoltre verranno assegnate agli studenti in pari con il piano di studi nel corso dell’anno accademico 2021/2022. L’età massima per partecipare è 30 anni.

La domanda di partecipazione, con tutti i documenti richiesti dal bando, dovrà essere trasmessa all’Ufficio Protocollo, tramite posta elettronica certificata a comune.radicondoli@pec.consorzioterrecablate.it entro e non oltre le 12 del 28 febbraio 2022 indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di borse di studio comunali a. a. 2021/2022”. Dopo l’istruttoria verranno pubblicati all’Albo on line del comune gli elenchi delle domande idonee ed ammesse, delle domande idonee, ma ammesse con riserva e delle domande escluse. A quel punto gli studenti ammessi dovranno presentare entro il 30 novembre 2022 i documenti sugli esami superati e i crediti.

Informazioni sui due bandi Entrambi i bandi si possono recuperare sul sito del Comune di Radicondoli all’indirizzo https://www.comune.radicondoli.si.it/home. Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune, Ufficio Istruzione, chiamando allo 0577/790910 – 903 interno 5 o scrivendo via mail a segreteria@comune.radicondoli.siena.it.

Fonte: Comune di Radicondoli