Riapertura via di Carcheri, stima entro marzo: passato un anno dalla frana

La Città Metropolitana ha stabilito un cronoprogramma aggiornato concepito per arrivare il prima possibile alla riapertura al transito veicolare sulla via di Carcheri, anche prima della conclusione dell'intero intervento sulla FiPiLi. (È passato un anno dalla frana che ha bloccato la Fi-Pi-Li, NdR)

I progettisti stanno adeguando il progetto alle osservazioni formulate in sede di verifica e presenteranno la versione finale entro il termine assegnato del prossimo lunedì 10 gennaio, così da procedere al secondo stralcio, cioè quello riguardante gli interventi di regimazione delle acque e il consolidamento del versante a valle della FiPiLi, e alla riapertura di via di Carcheri, che a questo punto si stima possa avvenire, salvo imprevisti, entro il prossimo mese di marzo.

“Il cronoprogramma per il completamento dei lavori in Via di Carcheri tracciato dalla Città Metropolitana ci fa ben sperare” commenta il sindaco di Lastra e Consigliere metropolitano per la viabilità nelle Signe Angela Bagni. “Siamo consapevoli dei disagi avuti dai cittadini in questi mesi, ma ci siamo impegnati per arrivare ad una soluzione del problema e siamo ottimisti che la riapertura possa già avvenire nel mese di marzo.”

In dettaglio, e per quanto riguarda il complesso degli interventi. Lo scorso 21 dicembre l'organismo di ispezione incaricato dalla Città Metropolitana ha trasmesso il verbale di verifica del progetto del secondo stralcio. Da quel momento è partito l’ultimo vaglio da parte della Città Metropolitana per l’approvazione. Considerato che rispetto alla prima stesura del progetto, in base alla quale avvenne lo stanziamento finanziario della Regione nel maggio 2021, sono state inserite nuove opere ed aggiornati i prezzi all'annualità 2021, l'appaltabilità dei lavori all'impresa che attualmente gestisce la FiPiLi resta subordinata anche all'assegnazione di un ulteriore finanziamento regionale. La richiesta di quest'ultimo finanziamento, avanzata il 7 dicembre scorso, ha trovato riscontro in una nota del successivo 28 dicembre con cui la Regione subordina l'assegnazione all'avvenuta trasmissione della versione finale del progetto, cioè proprio quella che si sta definendo in questi giorni.

A causa dell'allungamento dei tempi di appaltabilità, per i motivi sopra descritti, si prevede che l'inizio dei lavori si abbia nel prossimo mese di febbraio. La durata dei lavori per l’intero intervento resta stimata in circa tre mesi e, salvo imprevisti, si prevede la loro ultimazione entro i primi mesi del 2022.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze