Rifredi, 44enne trovata senza vita: sospetta overdose

Una 44enne è deceduta a Firenze per presunta overdose da stupefacenti. La donna è stata trovata senza vita a Rifredi, in via Niccolò da Tolentino, dai sanitari inviati dal 118 e dai carabinieri fiorentini. In base alla prima ricostruzione dei militari, il decesso sarebbe riconducibile a una overdose di droga, assunta poco prima dalla vittima. Su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Firenze la salma è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale per il successivo esame autoptico.