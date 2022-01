Saldi, Russoniello: "Un'opportunità anche per il CCN di Fucecchio"

Comprare locale, soprattutto in tempo di saldi. E' questo il messaggio che viene dall'assessore al commercio di Fucecchio, Valentina Russoniello. I negozi di vicinato – dice - in questi due anni di pandemia hanno rappresentato un valore aggiunto, sia in termini di servizi al cittadino, soprattutto durante il lockdown, sia in termini di sicurezza. Oggi che partono le vendite invernali a saldo anche in Toscana per i cittadini c'è l'occasione di approfittare degli sconti magari restando nella propria città, sostenendo così i commercianti di Fucecchio”.

E' un'opportunità per sostenere il Centro Commerciale Naturale “Città di Fucecchio” e per dire grazie a tutti quegli esercenti che nel momento di difficoltà si sono rimboccati le maniche.

“In un momento in cui il contagio sta risalendo a ritmi forsennati – aggiunge l'assessore Russoniello – credo che sia da preferire il piccolo negozio all'affollamento dei grandi centri commerciali. Oltretutto il tessuto commerciale di Fucecchio offre una vasta gamma di prodotti proprio a partire dall'abbigliamento, delle calzature e degli accessori che sono poi gli articoli che la fanno da padrone nelle vendite a saldo”.

Sul tema dei saldi interviene anche il responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa, Gianluca D'Alessio. "Uno dei momenti più attesi da parte del mondo del commercio – dice - arriva purtroppo in concomitanza di una fase critica. L'aumento dei contagi e il clima di incertezza che ne deriva sono senza dubbio un elemento di preoccupazione per i negozianti. I saldi rappresentano da sempre un motore importante, quest'anno a maggior ragione. Come Confesercenti stimiamo una spesa media a persona intorno ai 150 euro che, data la situazione, rischiano di riversarsi quasi completamente nell'online o nella GDO. Per questo è importante ribadire che, pur mantenendo alta l'attenzione, è possibile visitare in tutta sicurezza le attività dei nostri centri storici. Lì si possono trovare attenzione e professionalità, oltre a tante occasioni".

Anche il sindaco Alessio Spinelli invita i cittadini a 'comprare locale'. "Il mio suggerimento - dice - è quello di fare spesa nei bei negozi di Fucecchio e delle nostre frazioni. I prezzi calmierati dei saldi sono un'occasione per sostenere tutti i nostri commercianti e l'economia del territorio. Facciamolo davvero e sosteniamo concretamente il nostro Centro Commerciale Naturale".

