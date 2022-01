A partire da lunedì 10 gennaio, come disposto dal Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221, per accedere ai locali della biblioteca comunale di Empoli “Renato Fucini”, in Via dei Neri, e dell’Archivio Storico di Via Torricelli, sarà necessario il possesso GREEN PASS RAFFORZATO in formato cartaceo o digitale e un documento d'identità.