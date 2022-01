Tre nuovi agenti per la municipale di Altopascio

Tre nuovi agenti per il comando della Polizia Municipale di Altopascio: già al lavoro e pienamente operativi i neoassunti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio sta quindi portando avanti l’impegno preso anche in campagna elettorale: continuare ad assumere personale, a partire proprio dalla Polizia Municipale che nei mesi scorsi ha sofferto maggiormente la carenza di agenti.

“Torna a crescere l’organico della Polizia Municipale - spiega il sindaco -. Un organico che noi abbiamo sempre cercato di rinforzare anche negli anni passati, ma che, per vicende legate a spostamenti di personale tra enti, in questi ultimi tempi ha sicuramente sofferto l’assenza di quegli agenti in più che permettono un lavoro costante, stabile e pienamente efficace. L’obiettivo ora è continuare su questa strada e, come già concordato anche con il comandante Pellegrini, procedere ad aumentare ulteriormente il personale del comando. Anche questo significa parlare di sicurezza e fare investimenti sulla sicurezza: con il personale, con il pattugliamento su strada, con le strumentazioni apposite, soprattutto videosorveglianza, con il controllo di vicinato e con una collaborazione costante tra forze dell’ordine”.

Dei tre nuovi assunti, uno ha il livello contrattuale D come istruttore direttivo di vigilanza; gli altri due, invece, sono livello C.

“Non è banale in questo momento - aggiunge l’assessore Daniel Toci con delega al personale - mandare a buon fine le assunzioni: ci sono molte richieste di mobilità, molte richieste di graduatorie tra enti, molte possibilità per i lavoratori stessi che è normale prediligano l’avvicinamento a casa, ecco quindi che questi passaggi richiedono tempo e molto lavoro. Noi siamo pienamente impegnati su questo versante e continueremo a procedere con le assunzioni di personale per il Comune, compresa proprio dalla Polizia Municipale”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa