L'ultimo lotto della 429 dovrà attendere per un ricorso al Tar

L'ultimo lotto della nuova 429 tra Castelfiorentino e Certaldo, che consentirà di collegare definitivamente la Valdelsa alla Fi-Pi-Li e alla Firenze Siena, dovrà ancora attendere. Di mezzo al rischio di ritardi nell'aggiudicazione dell'appalto c'è il Tar che dovrà pronunciarsi, l'11 maggio prossimo, in merito all'ammissione al bando di gara di un'impresa esclusa inizialmente dalla commissione della Regione. La notizia è riportata sul quotidiano il Tirreno. Nei mesi scorsi l'impresa esclusa ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale e la richiesta è stata accolta. Questo nuovo particolare potrebbe comportare uno slittamento dei lavori che a questo punto, potrebbero non partire a primavera come inizialmente previsto.

Un rallentamento commentato anche dagli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Torselli e Andrea Poggianti, rispettivamente capogruppo del partito in Consiglio regionale e nel Consiglio comunale di Empoli. "Al peggio non c'è mai fine. Ancora una volta la strada regionale 429 è oggetto di disservizi e problematiche. Questa volta, però, non tiene banco lo scandalo Keu, lo scarto tossico dell'industria conciaria sepolto sotto la strada che - come Fratelli d'Italia - chiediamo di rimuovere quanto prima" dichiarano Torselli e Poggianti passando al tema in questione, il completamento dell'arteria. "La sentenza non arriverà prima di maggio, fino ad allora non potranno essere aggiudicati i lavori che dovevano essere affidati entro la fine di marzo. Dopo 70 anni gli empolesi, grazie ad una sinistra sempre più improvvisata, non vedranno il completamento di questa arteria stradale fondamentale che ha comportato una spesa pubblica di circa 30 milioni di euro".

Intanto sulla 429 all'altezza di Certaldo i lavori annunciati a fine anno per la sostituzione di un giunto in galleria saranno riprogrammati, non essendo partiti il 3 gennaio come preannunciato. Inoltre all'inizio della variante di Certaldo lo scorso 22 dicembre un mezzo pesante è finito fuori strada e sarà rimosso in orario notturno il 7 gennaio (Qui la notizia).