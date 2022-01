Befana dei Vigili del Fuoco all'ospedale Meyer

Come da tradizione, si è svolta questa mattina presso Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, l’attesa Befana dei Vigili del Fuoco, che si è calata su corda dall’autoscala posizionata in uno dei cortili interni alla struttura.

La Befana, accolta e accompagnata dai Vigili del Fuoco e dal personale dell’Associazione Nazionale VVF ha salutato i bambini e le loro famiglie ed il personale sanitario dalle finestre che si affacciano sulle terrazze.

La discesa della Befana è stata successivamente ripetuta per dare la possibilità ai piccoli di salutare la Befana anche dagli edifici dove non vi sono terrazzi.

Nonostante il perdurare della pandemia, che non ci ha permesso di percorrere le corsie dei reparti e di consegnare direttamente la calza agli ospiti della struttura ospedaliera, sono state consegnate le 150 calze donate dal personale operativo, contenenti anche biscotti e cioccolatini realizzati a forma di camion dei pompieri, fatti fare dai soci dell’Associazione Nazionale sezione di Firenze. Il giorno 4 gennaio le calze sono state consegnate al personale sanitario, al fine di mettere in atto le procedure anti-contagio, per essere poi donate agli ospiti nel giorno dell’Epifania.