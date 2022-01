Befane con prodotti a km zero all'hub del Mandela Forum

La Befana di Donne Impresa Coldiretti Toscana e Campagna Amica al Mandela Forum per premiare i bambini con la calza a base di prodotti naturali e sostenere la campagna di vaccinazione. La simpatica nonnina si è presentata di prima mattina al più importante centro vaccinale della Toscana con oltre 600 mila dosi inoculate, con un cesto pieno di colorate calze a base di prodotti agricoli Made in Tuscany che ha personalmente consegnato, poco prima del vaccino, ai bambini. L’iniziativa è stata promossa da Donne Impresa Coldiretti Toscana e Campagna Amica in collaborazione con l’associazione Nelson Mandela Forum. All’iniziativa ha partecipato il Governatore della Toscana, Eugenio Giani.

Dopo la donazione di centinaia di Stelle di Natale mangia inquinamento agli ospedali e pronto soccorsi toscani, la principale organizzazione agricola si conferma essere un concreto punto di riferimento a sostegno del piano vaccini regionale. “Dentro la calza i bambini non hanno trovato caramelle, cioccolate, gomme da masticare o altre leccornie ricche di zuccheri e coloranti che fanno male alla salute e che compartecipano alla condizione di obesità o sovrappeso per un bambino su quattro in Toscana ma olio extravergine di oliva toscano IGP, noci, noccioline, miele e persino croccante prodotto dalle aziende agricole che aderiscono alla rete di vendita diretta di Campagna Amica nel rispetto della trasparenza, della tracciabilità, della sicurezza e della qualità. – ha spiegato Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana – Con questa iniziativa vogliamo spronare bambini e bambine, ragazzi e ragazze ad una più salutare e consapevole alimentazione nel segno della dieta mediterranea e del consumo di prodotti agricoli locali e genuini senza perdere il gusto e la ricchezza della tradizionale calza dell’epifania”.

Nella calza dell’inedita supporter caramelle, cioccolate, gomme da masticare e carbone, hanno lasciato il posto al più salutare olio extravergine di oliva toscano IGP insieme a noci, noccioline, miele, nocciole e persino croccante prodotto dalle aziende agricole che aderiscono alla rete di vendita diretta di Campagna Amica. Nella calza è stato inserito la guida “Curiosi per natura” edito da Campagna Amica dedicata proprio ai più piccoli che racconta la natura e la stagionalità. 300 le calze che sono state consegnate nell’arco della giornata. “Con molto piacere – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi - oggi sono venuta qua a condividere un momento di festa con i bambini e a distribuire le calze, uno dei simboli più tradizionali e amati di questa giornata. Per l’occasione, oltre a donare gioia le calze di Coldiretti lanciano anche un messaggio di salute e del valore delle nostre aziende agricole. Trovo la calza a km zero uno strumento perfetto per far comprendere la qualità dei nostri prodotti, la maestria di chi li porta sulle nostre tavole ma soprattutto, l’idea di abbinarla alla vaccinazione pediatrica la rende ancora più preziosa, così come fa di questa una giornata molto speciale”.

Fonte: Coldiretti - ufficio stampa