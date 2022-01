Buongiorno e buona Festa della Befana, la ricetta di oggi arriva da Lellalella, un'ascoltatrice che spesso mi manda le sue ricette. Mi ha detto che ha preso questa ricetta nel famoso blog di Fatto in Casa da Benedetta.

Qui potete seguire anche la ricetta con i vari passaggi:

www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/girelle-danesi-alla-crema/

Lellalella mi ha concesso le sue foto del piatto finale! era molto contenta del risultato delle sue Girelle e sono anche buonissime!

BRIOCHES GIRELLE DANESI ALLA CREMA

Ingredienti

Per l’impasto:

1 uovo

250 ml latte tiepido

12 grammi lievito di birra

60 grammi olio

80 grammi zucchero

1 bustina vanillina

550 grammi farina (meglio metà 00 metà manitoba)

Per la crema:

250 ml latte

1 uovo

50 grammi zucchero

15 grammi amido di mais

1/2 buccia di limone

100 grammi uvetta

Preparazione

In una ciotola sbricioliamo il lievito di birra e versiamo il latte tiepido. Mescoliamo finché il lievito è completamente sciolto. Aggiungiamo l’uovo, l’olio, lo zucchero, la buccia grattugiata di mezzo limone, una bustina di vanillina e mescoliamo. Quindi iniziamo ad incorporare la farina poco per volta. Continuiamo a lavorare sul piano di lavoro e impastiamo bene il panbrioche per le nostre girelle danesi. Lo sistemiamo in una ciotola e lo copriamo con la pellicola e con un panno. Lasciamo lievitare per mezzora, nel frattempo prepariamo la crema per il ripieno. Mettiamo a scaldare il latte in un pentolino, aggiungiamo una scorza di limone. In una ciotola rompiamo l’uovo e lo mescoliamo con lo zucchero e l’amido di mais. Quando il latte è tiepido eliminiamo la scorza e lo versiamo nel resto del composto. Mescoliamo bene con una frusta per amalgamare e riportiamo la crema sul fuoco. Mescoliamo fino a che inizia a bollire e si addensa quindi spegniamo il fuoco. Mettiamo a bagno l’uvetta in acqua fredda. Terminata la lievitazione dell’impasto lo stendiamo su un foglio di carta forno, cercando di ottenere una forma rettangolare dello spessore di mezzo centimetro circa. Versiamo la crema ancora calda, (non deve essere bollente), il calore ci aiuterà ad accelerare la seconda lievitazione. Strizziamo l’uvetta e la distribuiamo sopra la crema. Ora arrotoliamo aiutandoci con la carta forno. Con un coltello diamo forma alle girelle danesi, tagliandole di 2-3 cm. Le sistemiamo sulla placca del forno a lievitare. A me piace farle grandi, se volete farle più piccole dividete l’impasto in due e ripetete tutti i passaggi. Ricopriamo con pellicola e facciamo lievitare per un’ora circa in un luogo caldo. Teniamo un po’ di distanza tra una girella e l’altra perché crescono sia nella lievitazione sia in cottura. Terminata la seconda lievitazione inforniamo a 180°C per 20 minuti circa con il forno statico, oppure a 170° per 20 minuti con il forno ventilato, finché non saranno ben dorate. Sforniamo e lasciamo raffreddare. Ecco un bel vassoio di brioche girelle proprio come al bar!

Lellalella

