Buoni spesa e non solo: La Botte fa il regalo di Natale a San Casciano

Le festività natalizie hanno offerto l’occasione per tendere una mano a chi ha più bisogno. Anche quest'anno il volto solidale della comunità chiantigiana ha dato prova della propria generosità intervenendo nel concreto a favore delle famiglie del territorio che versano in condizioni di fragilità economica e sociale. Associazioni, cittadini e amministrazioni comunali insieme hanno stretto un'alleanza al fianco di coloro che per vari motivi non riescono a sbarcare il lunario, colpiti dagli effetti devastanti dell’emergenza sanitaria che, com'è noto, si è tradotta in una crisi economica, oltre che sanitaria. A San Casciano si è distinto, fra gli altri, il doppio intervento dell’Associazione sportiva La Botte che si è prodigata in favore delle famiglie in difficoltà e di altri soggetti fragili residenti nel comune.

La prima azione è consistita nell’acquisto di un notevole quantitativo di buoni spesa per un importo complessivo pari a 2mila euro, contributo che, in base alle indicazioni dell'Ufficio Servizi sociali, sarà assegnato e distribuito alle famiglie bisognose. La seconda si è realizzata con una donazione finalizzata alla predisposizione di una postazione, dotata di materiale specifico presso la biblioteca comunale. Si tratta di un progetto finalizzato a migliorare la capacità di apprendimento per bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento elaborato dagli uffici Servizi Sociali e Servizi Educativi del Comune di San Casciano in collaborazione con l’Istituto comprensivo statale Il Principe.

“Abbiamo scelto il Natale per adottare alcune misure di sostegno a favore delle famiglie in condizione di disagio perché quello festivo è il periodo in cui le criticità, le privazioni, si fanno più acute e si possono avvertire maggiormente – dichiarano i volontari dell’associazione – crediamo che questo possa essere un modo per onorare il ricordo di molti volontari, non più fra noi, che hanno contribuito alla crescita e alla realizzazione degli obiettivi dell’associazione, cogliamo l’occasione inoltre per ringraziare tutti coloro che con lodevole impegno e spirito umanitario si mobilitano per dare una mano e affiancare nella quotidianità e nell’emergenza le persone meno fortunate, pilastri delle diverse realtà di volontariato che operano nel territorio sancascianese”.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa