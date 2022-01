Donazione del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. il giorno dell’ Epifania. Questa mattina la Presidente Monica insieme ad Elena ed Alessandro hanno Festeggiato la Festività dell’Epifania consegnando, per conto del Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A., a Don Donato Agostinelli, nella Chiesa Collegiata di Santa Croce sull’Arno, 100 Buoni spesa da € 20 ciascuno per le Famiglie che in questo momento si trovano in difficoltà.