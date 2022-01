Coronavirus, più di 1.300 contagi tra Cuoio e Empolese Valdelsa

Sono tantissimi i casi di Coronavirus in Toscana e anche nell'Empolese e nel Cuoio, dove i contagi nelle ultime ventiquattro ore sono ben 1.351. Nell'Empolese Valdelsa sono 990, nella parte in provincia di Pisa 361. Ecco i casi nello specifico per l'ex Asl 11.

Empoli 279

Capraia e Limite 40

Castelfiorentino 115

Cerreto Guidi 55

Certaldo 95

Fucecchio 104

Gambassi Terme 38

Montaione 25

Montelupo Fiorentino 106

Montespertoli 54

Vinci 79

Castelfranco di Sotto 51

Montopoli in Val d'Arno 58

San Miniato 188

Santa Croce sull'Arno 64