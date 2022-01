Lite in strada, accoltellati due uomini a Livorno

Due uomini sono stati accoltellati dopo una lite a Livorno. Si tratta di un 46enne e di un 50enne. Al momento i due non sarebbero in gravi condizioni anche se sono stati portati in ospedale

Hanno ricevuto ferite da taglio a volto e addome dopo una lite scoppiata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 gennaio, in viale Carducci.

Nel corso del diverbio, scoppiato per motivi ancora al vaglio dei carabinieri sarebbe stata una terza persona, un livornese di 59 anni che è stato fermato dai militari, ad aver estratto un coltello e colpito i due nel corso della colluttazione.