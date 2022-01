Lockdown per i non vaccinati, il fronte del No in 2 giorni ribalta il risultato

Sondaggio particolare durante gli scorsi 7 giorni. Avevamo chiesto ai nostri lettori di esprimersi in merito all'ipotesi, poi non avveratasi, di un eventuale lockdown per i non vaccinati, tema in discussione giovedì prossimo nell'opinione pubblica di tutta Italia.

Dopo 5 giorni in cui ha prevalso di gran lunga l'opinione per un ok verso questa chiusura per chi non si vaccina contro il covid (parliamo di oltre l'80% dei votanti), la frangia contraria si è mobilitata negli ultimi due giorni sovvertendo il risultato. In 2 giorni il fronte del No ha superato i 300 voti dagli 80 da cui erano partiti. Il fronte del No per cui ha vinto con il 53% e 318 voti, contro i 279 voti dell'altro schieramento.

L'aggregazione che ne è nata verso il fronte più permissivo ha portato al ribaltone, ma i 'decisori' a livello governativo hanno optato verso una stretta per chi non si vaccina, annunciata proprio ieri dal Consiglio dei Ministri. Trovate tutte le informazioni da questa parte. Nel frattempo un nuovo sondaggio è partito: parliamo di Saldi d'Inverno, partiti ieri. Potete votare nella colonna a destra fino al prossimo giovedì 13 gennaio, poi trarremo le conclusioni.