Ponte sull'Elsa e 429, FI: "Presentata interrogazione in Regione"

"Di fronte a cotanta incertezza e soprattutto di fronte al rischio che il sistema viabilistico dell’intera area produttiva compresa tra Poggibonsi, Certaldo, San Gimignano, Castelfiorentino e Empoli vada di nuovo in crisi se non addirittura al collasso, serve che la Regione studi immediatamente una viabilità alternativa al tipico percorso del Ponte sull’Elsa a Certaldo e al tratto di circonvallazione esterno al paese dell’empolese in attesa della costruzione dell’ultimo tratto della famigerata Sr429. Per quest’ultimo tratto i tempi sono ancora lunghi, non meno di 3 anni se contiamo le tempistiche procedurali per gare, assegnazioni, realizzazione e collaudi. In questo frangente la Regione e la Città Metropolitana di Firenze hanno in mente qualcosa per limitare il totale stato di stress della viabilità del territorio?" a chiederselo sono Marco Stella, Consigliere Regionale di Forza Italia, Paolo Gandola Consigliere metropolitano di Forza Italia, Sabrina Ramello Responsabile di Forza Italia per il territorio dell’Empolese Valdelsa e Consigliera all’Unione e Filippo Ciampolini Vice Coordinatore provinciale azzurro.

"Intanto – dichiarano gli esponenti azzurri – abbiamo compiuto un ulteriore passo, presentando una specifica interrogazione in Regione per chiedere informazioni circa lo stato dell’arte relativamente all’appalto del lotto Castelfiorentino-Certaldo della Sr429, ma non solo. Nella medesima abbiamo fatto altresì riferimento alla necessità che la Regione e le istituzioni del territorio si occupino anche della sistemazione del Ponte sull’Elsa nel territorio del Comune di Certaldo, ad oggi l’unica alternativa alla viabilità della 429 e che già oggi è particolarmente limitato sia in termini di portata che di sagoma. La sistemazioni di questo ponte, o meglio la sua riqualificazione (sia esso un raddoppio, la costruzione di un gemello in altra area o la riqualificazione funzionale dello stesso) non può più attendere e, soprattutto, non può essere successivo all’avvio dei cantieri dell’ultimo dello della strada regionale. E’ urgente che si proceda con celerità alla progettazione definitiva e alla cantierizzazione della sua alternativa. Ne va della certezza relativamente alla continuità territoriale dell’area".

"Ora ci attendiamo risposte politiche e amministrative da parte della Regione. Non più solo dichiarazioni di intenti, ma fatti concreti a tutela del sistema viabilistico e produttivo dell’intero quadrante produttivo a cavallo tra le Province di Siena e Firenze" concludono Stella, Gandola, Ramello e Ciampolini.

Fonte: Forza Italia