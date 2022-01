Scuola Sant'Anna di Orentano, aperte le iscrizioni

Sono aperte il 4 Gennaio le iscrizioni alla Scuola paritaria d'infanzia S. Anna di Orentano (Pi). La Scuola S. Anna, di ispirazione cattolica, applica una metodologia tutta innovativa ed arricchita da numerose attività laboratoriali che vanno ad arricchire l'ordinario curriculum didattico ed il Piano dell'offerta formativa. Infatti, essa offre l'insegnamento sia della lingua inglese che di quella tedesca al fine di rafforzare l'apprendimento in questa fascia di età particolarmente sensibile ed aperta alla conoscenza, laboratori di canto, musica ed attività motoria e - soprattutto - l'esperienza dell'asilo nel bosco e la modalità di apprendimento a diretto contatto con la natura e l'esterno. Questo aspetto costituisce elemento innovativo e fondante dell'offerta didattica e formativa della Scuola. Inoltre, si aggiunge l'esperienza di arricchimento offerta dalla progettualità del Parco animali 'Cresciamo insieme' e dell'attività di equitazione che è molto apprezzata - oltre che stimolante - per i bambini. 'La nostra scuola è diversa' è il motto dell'istituto scolastico e la diversità sta proprio nel concepire la scuola come il complesso di ambienti interni ed esterni e nelle attività di apprendimento all'aperto che però non sostituiscono ma vanno decisamente ad arricchire l'attività didattica ordinaria. Il Dirigente scolastico tiene a precisare che: 'In questa modalità i bambini - a diretto contatto con la natura - si trovano ad apprendere in modo semplice, diretto ed a contatto con piante ed animali e ciò li rende felici ed assicura loro una crescita armoniosa'. Nel periodo estivo la scuola assicura lo svolgimento di Campi solari estivi. I posti a disposizione sono pochi ed invitiamo tutte le famiglie interessate ad effettuare l'iscrizione prima possibile: tel. 0583/23699 - mail reception@madonnadelsoccorsoets.it

Fonte: Ufficio Stampa