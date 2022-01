Vuole buttarsi da un ponte, la polizia la salva

La polizia ha salvato in provincia di Pisa una donna che voleva suicidarsi. Alle 12 di ieri, mercoledì 5 gennaio, gli agenti sono intervenuti a nord della città della torre per la segnalazione di una donna che voleva buttarsi da un ponte. La volante è giunta sul posto in tempo riuscendo a far desistere la stessa dal compiere l’insano gesto. Dopo le prime cure del caso la donna è stata ricoverata a mezzo ambulanza, fatta intervenire sul posto, al Santa Chiara.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).