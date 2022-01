Nella tarda serata di oggi intorno alle 19, in un appartamento di Empoli in via degli Orti si è verificato un principio di incendio. Sul posto, in via degli orti, i vigili del fuoco di Empoli e i soccorsi del 118, con una automedica e un’ambulanza. Da quanto si apprende fortunatamente nessuna seria conseguenza per gli occupanti e per l’abitazione. Una persona sarebbe stata trasportata in pronto soccorso per accertamenti.