Al via la 21esima edizione del concorso che premia l'olio di qualità del Montalbano

Al via la 21esima edizione del Concorso “Premio dell'olio di qualità extravergine del Montalbano”, promosso dai Comuni di Vinci e Cerreto Guidi (Firenze) con la collaborazione di Anapoo, l'Associazione nazionale assaggiatori professionisti olio di oliva. Alla selezione potranno partecipare le aziende agricole iscritte alla Camera di commercio. I campioni dovranno essere consegnati in due bottiglie di vetro da mezzo litro ciascuna, anonime e corredate dall'apposita scheda di iscrizione al concorso.

L'olio dovrà provenire da olive raccolte nell’area del Patto del Montalbano (Comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Lamporecchio, Larciano, Quarrata, Capraia e Limite, Carmignano, Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Poggio a Caiano). Il termine ultimo dalla raccolta dei campioni è fissato per le ore 13 del 21 gennaio. La premiazione degli oli vincitori si terrà il 29 gennaio alla Palazzina Uzielli, a Vinci, con inizio alle ore 10: nell'occasione saranno presenti l'assessore all'agricoltura del Comune di Vinci Paolo Frese e l'assessore all'agricoltura del Comune di Cerreto Guidi Paolo Feri.

I campioni in bottiglia potranno essere consegnati all'ufficio turistico del Comune di Vinci (via Montalbano 1, telefono 0571 933223, mail suap@comune.vinci.fi.it, tutti i giorni dalle 10 alle 15) e alla portineria del Comune di Cerreto Guidi (via Veneto 8, telefono 0571 906202, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).

“Si tratta di un momento di incontro, condivisione, scambio di esperienze e aggiornamento sui progetti futuri per il Montalbano – ha commentato l'assessore all'agricoltura del Comune di Vinci Paolo Frese -. Spero che ci possa essere una larga adesione, in questo momento di pandemia le sinergie sono fondamentali, si può uscire dalle difficoltà solo facendo rete e condividendo gli stessi obiettivi”.

Fonte: Ufficio Stampa