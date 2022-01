Biblioteca Perodi, cambiano orari e misure d'ingresso

Facendo seguito alle più recenti disposizioni normative in merito alle misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, da lunedì 10 gennaio, si ricorda che per accedere ai servizi della Biblioteca comunale “Emma Perodi”, sarà necessario il Green Pass rafforzato, con l’eventuale verifica del documento d’identità.

Inoltre, per coloro che utilizzano le postazioni - studio, sarà necessario portare le mascherine FFP2.

Si rammenta, infine, che il materiale in prestito verrà riconsegnato in apposite scatole poste all’ingresso.

Cambia, intanto, l’orario della Biblioteca con particolare riferimento alle aperture pomeridiane del martedì e del giovedì che attualmente prevedono la chiusura al pubblico dei servizi alle ore 18.00.

E' stato previsto un prolungamento fino alle ore 19.00.

Nel dettaglio l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca sarà dunque il seguente:

Lunedì: 9.00 - 13.00

Martedì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

Mercoledì: 9.00 - 13.00

Giovedì: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

Venerdì: 9.00 - 13.00

Sabato: 9.00 - 13.00

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa