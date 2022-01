Costituzione, un vademecum dal Comune di Pontedera all'Istituto Pacinotti

Un vademecum sulla Costituzione è stato consegnato dal Comune di Pontedera agli studenti delle terze classi dell'istituto comprensivo Pacinotti, nel corso di un seminario che si è svolto stamani nell'aula magna della scuola. L'incontro si è tenuto in occasione del 225esimo anniversario della Giornata Nazionale della Bandiera Italiana ed è stato organizzato dalla sezione pisana dell'associazione Ancri (Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana) e dall'Istituto, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Presente l'assessore alle politiche scolastiche Francesco Mori che ha sottolineato l'importanza della giornata:"I valori che il tricolore esprime sono i valori di solidarietà, giustizia, eguaglianza e fratellanza, intorno ai quali si cementa la vita delle istituzioni repubblicane. L'iniziativa di oggi assume un significato ancor più particolare proprio in questo periodo, dove siamo prossimi al rinnovo della carica di Presidente della Repubblica. Un'occasione in più per riflettere, con la nostra comunità scolastica, anche di questi aspetti."