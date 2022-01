Drive through a Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "Ancora non attivati, siamo sorpresi"

Sull’onda dei nuovi contagi della ormai inarrestabile quarta ondata Covid che evidenzia come, dopo due anni, incomprensibilmente si sia trascurato il sistema sanitario congiuntamente alla tracciabilità e alle quarantene che sono divenute una giungla normativa, sorprende come non si sia ancora provveduto ad attivare i “drive through” nella Città di Castelfiorentino.

È evidente ormai che, nonostante il successo della campagna vaccinale propagandato anche dalla Regione Toscana, per i motivi più vari c’è la necessità di ricorrere al tampone sia per porre fine a un contagio certificato, sia per essere sicuri di non essere positivi ma asintomatici sia per potersi recare al lavoro per chi ha deciso di non vaccinarsi e adesso, alla luce degli ultimi provvedimenti normativi, anche per potersi recare in determinati negozi e uffici.

Più la cerchia legata ai vaccini si restringe più l’afflusso a ricercare un riscontro documentato da tamponi aumenta intasando le richieste di prenotazioni ufficialmente prese in carico dalle ASL, una situazione che pone coloro che devono certificare la loro guarigione a dover procedere a pagamento spinti dall’urgenza di uscire dall’isolamento.

Tutti ormai sappiamo che i “drive through” sono quelle postazioni mobili accessibili gratuitamente per i tamponi dietro richiesta medica, mantenuti sia a Empoli che a Certaldo ma sospesi a Castelfiorentino e non ancora riattivati nonostante ormai l’emergenza, soprattutto diagnostica, sia dilagante.

Un provvedimento che l’autorità preposta alla sanità pubblica locale nella rappresentanza del Sindaco mi pare abbia superficialmente trascurato di riattivare in tempi brevi come forse sarebbe stato necessario.

Alla luce delle dinamiche in corso mi sentirei comunque di confidare in un celere ravvedimento se non ci sono altri progetti di rilevanza pubblica che rivestano, al momento, superiore urgenza.

Susi Giglioli, Lega Castelfiorentino