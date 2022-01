È morto a 66 anni lo storico sindacalista Fiorenzo Giani

È morto all'età di 66 anni Fiorenzo Giani, storico sindacalista della Cgil pisana. Se ne è andato lo scorso 5 gennaio, dopo una brutta malattia. Era nato a San Miniato ed era residente al Castellonchio, conosciuto in tutto il territorio del Cuoio e del Pisano per le sue battaglie sindacali.

Fiorenzo Giani niziò la sua militanza sindacale come membro del consiglio di fabbrica al calzaturificio Italsiux di Fucecchio negli anni ‘70, per poi entrare a far parte della segreteria della Cgil del Valdarno Inferiore, nonchè quella della Filtea/Cgil di Pisa.

Tra i primi sostenitori della sinistra sindacale in Cgil provinciale aderendo all’Area Programmatica “Essere Sindacato” (lo sarà per tutto il suo percorso di militanza sindacale), dal 1996 al 2003 entrò a far parte della Segreteria Provinciale della Cgil con la delega ai Settori Pubblici ed in particolare della Sanità. Negli anni successivi ricoprì l’incarico di Direttore del CAAF (Centro di assistenza fiscale) Cgil di Pisa.

Con l’arrivo della pensione Fiorenzo Giani è entrato a far parte della Lega dello Spi di Santa Croce sull’Arno lavorando per l’unificazione delle Leghe di Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull’Arno, intuendo la necessità di realizzare una nuova sede più funzionale alle esigenze delle pensionate e dei pensionati che è stata poi realizzata ai Ponticelli.

I funerali si sono tenuti questa mattina, alle ore 11, al cimitero di San Lorenzo in località La Scala a San Miniato Basso.

Così lo ricorda la Cgil Pisa: "Fiorenzo è stato un compagno che ha lasciato un ricordo di sé in tutti quelli che lo hanno conosciuto per la sua determinazione, la curiosità di studiare ed analizzare i fenomeni sociali da comunista, come ha sempre amato definirsi fino alla fine. Come Cgil abbiamo provveduto ad inviare alla famiglia del compianto Fiorenzo un telegramma di cordoglio a nome di tutti/e".

Ulteriori telegrammi possono essere inviati presso:

FAMIGLIA GIANI

VIA CASTELLONCHIO, 6

56028 SAN MINIATO