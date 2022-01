Fondi Pnrr, Cordone (Lega): "Comuni piccoli esclusi, sono preoccupato"

Marco Cordone(Lega Salvini Premier), dice la sua sul tema dei fondi del Pnrr e piccoli Comuni in Toscana col seguente intervento: "In qualità di Consigliere Nazionale dell'ANCI esprimo una certa preoccupazione perché i Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti sono stati esclusi dal bando per la rigenerazione urbana emanato sulla base dell'apposito fondo del Pnrr e auspico che il Governo raccolga le sollecitazioni dell'ANCI in tal senso. Soffermandomi nello specifico, solo sui Comuni sotto i cinquemila abitanti, constato che nel nostro territorio dell'Empolese Valdelsa, tali comunità sono 2 (Gambassi Terme e Montaione), in Città metropolitana di Firenze sono 7 ed in tutta la Toscana, ben 109 su 273, il che vuol dire che il 40% dei Comuni del Granducato è classificato come piccolo Comune. Ci vuole più attenzione per una parte così consistente del nostro territorio, per quanto riguarda l'erogazione dei fondi europei i quali dovrebbero dare forza ai nostri piccoli Comuni intesi soprattutto come comunità sociali, sia per tradizioni storico - culturali che in riferimento all'attualità; è necessario che tutte le Istituzioni preposte, facciano la loro parte in tal senso. Per intercettare e lavorare sui bandi europei, ci vuole personale appositamente preparato ed in merito, sia in seno all'ANCI che all'AICCRE(Associazione Italiana Consigli Comunali e regionali d'Europa) , mi sono sempre battuto per una migliore formazione del personale degli Enti locali".

Fonte: Ufficio stampa