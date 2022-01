San Donato, l'interporto riparte: il ritorno alla funzione logistica

Ci sono novità per quanto riguarda la zona dell'interporto a San Donato, frazione del comune di San Miniato. Lo scheletro di via Marco Polo è stato abbattuto poche settimane fa e adesso nascerà qualcosa di nuovo, un capannone per la logistica.

"Nell'ultimo consiglio comunale si è votato per una variante per riedificare il volume dello scheletro, dove doveva sorgere un hotel e che adesso è un edificio per la logistica" ha detto il sindaco Simone Giglioli.

Ancora il primo cittadino sanminiatese: "Un'altra parte della variante riguarda il miglioramento dell'area della stazione intermodale, è un bel segnale perché c'è interesse per riattivarla".

"La buona notizia è che l'interporto è partito ed è stato riempito con aziende logistiche per usarlo con le vere finalità dell'interporto. Si sta riempiendo anche di servizi e di una parte commerciale. Sono contento, era una ferita per il nostro territorio" ha concluso Giglioli.

Elia Billero