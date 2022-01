Italia Viva: Danti, Toccafondi e Bellanova all'Ortofrutticola del Mugello

Teresa Bellanova, viceministro alle infrastrutture, Nicola Danti, europarlamentare e Gabriele Toccafondi, deputato, saranno domani, sabato 8 gennaio, alle 11, a Marradi per testimoniare la vicinanza di Italia Viva ai lavoratori dell’Ortofrutticola del Mugello. Ad accoglierli il sindaco Tommaso Triberti.

“Fin dall’inizio di questa vicenda – spiega Nicola Danti che è anche coordinatore regionale di Italia Viva – ci siamo mossi, ciascuno secondo le proprie competenze, per capire quali possano essere le strade per evitare a Marradi, e più in generale alla Toscana, questa sciagurata perdita. Domani porteremo il nostro sostegno alla comunità di Marradi consapevoli che sarà una lunga battaglia che dovremo combattere tutti insieme, uniti e compatti”.

Fonte: Ufficio stampa