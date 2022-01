Legionella in una Rsa, un caso a Livorno

Si è verificato un caso di legionella in una delle camere della RSA Istituto S. Caterina – Congregazione Sorelle dei Poveri di S. Caterina da Siena”, sul viale Italia.

Come prevede la legge, dopo le analisi sull'impianto e su prescrizione dell' l'Azienda U.S.L.Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione– Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese, il sindaco Luca Salvetti ha emanato una ordinanza che prescrive al legale rappresentante della struttura:

- la momentanea interdizione all’utilizzo del bagno della camera in cui si è verificato il caso, fino alla risoluzione del problema;

- la disinfezione totale dell’impianto idrico dell’RSA Istituto S. Caterina, dall’arrivo della retea i terminali di erogazione, sostituendo i terminali positivi (erogatore doccia, piletta WC e rompigetto lavandino camera interessata);

- la revisione del documento di valutazione rischio Legionellosi, per identificare le necessarie misure correttive .

L'atto del Sindaco è contingibile e urgente, in quanto la presenza dei batteri di legionella in Rsa rappresenta un indice di contaminazione e quindi un rischio per la salute pubblica.