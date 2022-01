Luca Ravenna al Puccini di Firenze con 'Rodrigo Live'

Alle spalle la partecipazione a “LOL – Chi ride è fuori”, uno dei podcast più seguiti e ben 31 sold-out di fila. All’orizzonte una data speciale al Teatro Puccini di Firenze, venerdì 14 gennaio 2022, in cui Luca Ravenna mixerà l’esilarante spettacolo “Rodrigo Live” con nuovi sketch.



Luca Ravenna è il protagonista dell’appuntamento inaugurale di “Teatro Puccini Comedy Show”, rassegna fiorentina dedicata ai linguaggi della comicità contemporanea, tra satira, intrattenimento, riflessione e autorialità, grazie al contributo di The Comedy Club. Inizio spettacolo ore 21,30. I biglietti (22/17 euro) sono disponibili sul sito ufficiale www.teatropuccini.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804). Biglietti in prevendita anche alla cassa del Teatro Puccini ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16 alle 19. Info tel. 055.362067 – www.teatropuccini.it - biglietteria@teatropuccini.it. Teatro Puccini è in via delle Cascine 41 a Firenze.





Fonte: Ufficio stampa