Malore alla Casa del popolo di Montelupo, muore Fulvio Cacialli. Cordoglio del sindaco

Un malore improvviso si è portato via Fulvio Cacialli, 64enne imprenditore di Montelupo. Fortemente impegnato nell'associazionismo, nel primo pomeriggio Cacialli si trovava nella Casa del popolo di Montelupo, di cui era un volontario, quando il malore fatale lo ha stroncato. Era fratello del dottor Sergio Cacialli, dirigente del reparto di Ortopedia presso la Casa di Cura Leonardo a Sovigliana.

Appena saputa la triste notizia, il sindaco Paolo Masetti ha affidato a Facebook le sue parole di cordoglio: Cacialli, infatti, nel 2019 si era candidato nella lista a supporto del primo cittadino "Masetti per Montelupo".

"Fulvio Cacialli se n’è andato oggi, all’improvviso, nel circolo che amava tanto - ha postato Masetti - Da non credere, sembra impossibile che il ‘Menta’, forte, generoso, combattivo, sempre impegnato, da oggi non sia più fra noi. Era davvero una gran brava persona, mi mancherà non incrociarlo alle iniziative del circolo, alle feste del suo Turbone, alle cene con gli amici della corte. Da parte mia, di Elli e Niccolò e di tutta la Giunta un grande abbraccio alla famiglia di cui era tanto fiero, ai tanti amici del Progresso e a tutta la comunità del Turbone. Con affetto e con dolore".