'Maria... Animale da compagnia' al Teatro Boccaccio

Sulle note iniziali di “That’s life” del grande Frank Sinatra, prende il via lo spettacolo, un bizzarro cammino ispirato al libriccino “Viaggio intorno alla mia camera” scritto da Xavier de Meistre nel 1790, agli arresti domiciliari per un duello. Maria Cassi lascia spazio a riflessioni, con uno sguardo sempre comico, surreale e non di meno poetico: evoca un marito che la nutre anche con fin troppo zelo e che interromperà il suo riposo notturno russando a più non posso, consolata però dai suoi animali, il fedele Gatto Rosso un po’ morboso, il cinguettio degli uccellini fuori dalla finestra, il cielo sopra la sua testa. Si ride molto anche delle differenze, tema molto caro all’attrice: somiglianze cane padrone, differenze tra un cane gioioso e un gatto imperioso. Così ci si avvia a un finale scoppiettante dove l’animo umano è guardato con divertimento e amore, con vecchi personaggi del repertorio oramai più che trentennale dell’attrice autrice pronti a fare vivaci incursioni.