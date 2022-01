Addio a Mila Montagni, insegnante 55enne e giornalista del Pratese

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, si stringe in segno di cordoglio alla famiglia di Mila Montagni, scomparsa oggi, 7 gennaio, a 56 anni causa del Covid. Mila Montagni era insegnante di lettere al Liceo artistico “Umberto Brunelleschi” di Montemurlo, era stata collaboratrice del quotidiano “La Nazione” e del Gruppo Editoriale ed era molto nota in città.

"È davvero triste apprendere la notizia della scomparsa di Mila Montagni, un'apprezzata insegnante e una persona conosciuta e benvoluta da tutti a Montemurlo. - dice il sindaco Simone Calamai che ricorda - La famiglia Montagni per 50 anni ( fino al 2013) ha gestito uno storico panificio in via Bagnolo di Sopra, poco distante dal centro visite “Il borghetto”. A nome di tutta l'amministrazione comunale e della comunità montemurlese esprimo le mie più sentite condoglianze per questa dolorosa perdita".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa