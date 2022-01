Gilda Cei compie 106 anni, festa a Pietrasanta

Centosei candeline: il messaggio d'auguri per Gilda Cei è arrivato via telefono dal sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti che, nonostante le distanze imposte dall'emergenza sanitaria, ha voluto presentare alla festeggiata i più cordiali e sentiti omaggi da parte sua e di tutta l'amministrazione comunale.

La signora Gilda è nata a Pietrasanta il 7 gennaio 1916, mentre era in corso la Prima Guerra Mondiale e qualche giorno prima dell'inaugurazione della "Tranvia Elettrica Versiliese".

Ad oggi è una delle otto persone che, in città, hanno tagliato lo splendido traguardo del secolo di vita.