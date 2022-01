Potatura degli alberi a Firenze: si riparte in via Pistoiese

Lunedì 10 gennaio riprenderanno le operazioni di potature degli alberi in via Pistoiese avviate a novembre e sospese nel mese di dicembre. Complessivamente sono oltre i 350 platani interessati da interventi predisposti dalla Direzione Ambiente.

Le operazioni sono articolate in fasi successive con provvedimenti di circolazione che variano a seconda del tratto interessati dagli interventi. Si tratta di divieti di sosta, restringimenti di carreggiata, sensi unici alternati e divieti di transito che pregiudicheranno la transitabilità della strada fino al termine degli interventi che dovranno comunque concludersi entro marzo.

Si invita quindi i cittadini che utilizzano via Pistoiese come direttrice di ingresso e uscita città a privilegiare viabilità alternative: per chi è diretto verso la città in deviazione già dalla rotatoria di San Donnino passando per via Curzio Malaparte-via Pratese; per la direttrice in uscita città il percorso è viale Gori-via Basili-via Palagio degli Spini. Deviazioni e itinerari per i residenti e frontisti che varieranno con l’avanzamento delle potature saranno indicati sul posto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa