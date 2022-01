Pulizia strade senza municipale a Scandicci per gennaio 2022

Fino a domenica 30 gennaio 2022 il servizio di spazzamento e lavaggio meccanizzato delle strade viene effettuato senza il supporto della Polizia Municipale. La proroga della sospensione del servizio di supporto della Polizia Municipale alla pulizia delle strade, effettuata da Alia Servizi Ambientali SpA, è stata decisa per le particolari esigenze del periodo, con l’impossibilità per molti cittadini di uscire a causa dell’aumento del numero di contagi da covid, Il Comando invita i cittadini a spostare ugualmente i veicoli in occasione della pulizia strade tutte le volte in cui sia possibile, e in ogni caso a lasciare la propria auto parcheggiata in maniera corretta facendo soprattutto attenzione che le ruote non ostruiscano gli scoli dell'acqua lungo i marciapiedi.