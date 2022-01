Raccolta firme di FdI contro Tomaso Montanari: "Lasci la carica di rettore"

Lorenzo Rosso, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e presidente del circolo Almirante di Siena, e Massimiliano Mari, responsabile organizzativo del circolo hanno annunciato una raccolta firme a Siena per chiedere le dimissioni da rettore dell'università per stranieri di Tomaso Montanari. A motivarla, spiegano i politici di FdI, "le sue continue discutibili dichiarazioni di tenore politico di parte. Montanari – attaccano – lasci la nostra prestigiosa Istituzione e si dedichi alla politica, se vuole. Per questo da domani iniziamo una raccolta di firme tra i senesi. La petizione potrà essere sottoscritta da domani nella sede del circolo in gazebo in centro città".