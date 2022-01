Sarà Alba a battezzare il nuovo anno dell'Use Computer Gross. Domenica alle 18 (arbitri Galluzzo e Rodi di Brindisi), i biancorossi saranno di scena in Piemonte, contro una squadra che al momento viaggia a quota 16 in classifica. "Per una serie di motivi è una delle gare più difficili che dobbiamo giocare - attacca coach Cosimo Corbinelli - alcuni sono prettamente logistici perchè la partita capita al rientro dalle vacanze in un momento che spesso complica la vita alle squadre. Inoltre viene giocata in un periodo nel quale la situazione legata alla pandemia, ovviamente, non aiuta e questo ci ha obbligato a riorganizzare sia gli allenamenti che la parte sanitaria. A queste situazioni si aggiunge poi l'aspetto tecnico. Alba è una squadra molto buona, esperta, con tre giocatori che giocano insieme da tempo e quindi costituiscono un nucleo molto solido del quintetto. A questo si sommano giovani talentuosi che escono dalla panchina e, di conseguenza, si tratta di un ostacolo non facile". "Noi cercheremo di fare la miglior partita possibile - prosegue - ed i ragazzi sanno che dovranno dare qualcosa in più per portarla a casa. Sono certo che, da questo punto di vista, ognuno sarà in grado di fare la propria parte". La partita sarà trasmessa come sempre in dietta streaming per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa