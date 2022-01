Sollicciano, FdI: “Troppe aggressioni agli agenti, servono azioni preventive”

“Termina nella violenza l'anno 2021 nel carcere fiorentino di Sollicciano, che nella serata del 31 dicembre scorso ha visto un detenuto di nazionalità senegalese aggredire un giovane agente di polizia, facendogli riportare diversi giorni di prognosi".

Lo dichiarano Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano, e Emmanuel Di Mauro, responsabile provinciale FdI per i rapporti con le Forze dell'ordine.

"Una chiusura - continuano - di cui il capoluogo toscano avrebbe fatto volentieri a meno, ma che, per sfortuna, non trova fine con l'anno burrascoso del 2021. Con il nuovo anno si registrano già due aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria. Il primo evento, il 3 Gennaio, è scoppiato per futili motivi nel reparto maschile ed il secondo due giorni dopo con vittima una poliziotta del reparto femminile. Entrambi i poliziotti hanno dovuto recarsi nel nosocomio cittadino per le cure del caso e sono stati concessi loro giorni di prognosi per la guarigione.

"Fino a quando tutto ciò dovrà durare? La situazione di Sollicciano è sempre più esplosiva e costantemente e i sindacati denunciano ormai da anni quanto avviene sia a livello Regionale (al Provveditorato Regionale) sia a livello Nazionale (al DAP), chiedendo soprattutto azioni di prevenzione. Fratelli d’Italia è da sempre forza politica attenta a chi presta la propria opera al servizio della Nazione e garante della legalità, ed apprendere quanto accade fa capire che qualcosa a livello politico e sociale ha fallito e che continua a peccare con atteggiamenti passivi e di mera negligenza. Ci auguriamo che con il nuovo anno ci sia maggior attenzione verso questi lavoratori".

Fonte: Ufficio Stampa