Spaccio di eroina sotto casa, denunciata 61enne

Una spacciatrice denunciata e un consumatore segnalato alla Prefettura. È questo l’esito dell’ultimo intervento della Polizia Municipale di Firenze contro lo spaccio di droga.

L’operazione è iniziata martedì quando gli agenti del Reparto Antidegrado, insospettiti dal comportamento di un uomo, lo hanno fermato per un controllo dal quale è emerso che aveva appena acquistato una dose di eroina.

La pattuglia è tornata sul posto il giorno successivo alla stessa ora e, durante un appostamento, hanno visto arrivare lo stesso uomo. E da un palazzo poco dopo è uscita una donna che gli ha consegnato un involucro in cambio di denaro. A questo punto è scattato l’intervento degli agenti.

L’uomo, fermato poco lontano, ha ammesso di aver appena acquistato della droga dalla donna che ha indicato come sua fornitrice abituale; la spacciatrice è stata bloccata mentre riponeva i soldi appena ricevuti.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato un’altra dose di eroina e altro denaro; i controlli sono proseguiti nell’alloggio della donna dove sono state rinvenute ulteriori quantità di droga già confezionate e oltre 500 euro in banconote di piccolo taglio. Droga e denaro sono stati sequestrati. Per la donna, italiana del 1961, è scattata la denuncia per spaccio; l’uomo, italiano del 1985, è stato segnalato alla Prefettura