Sportello Badanti: gli orari e le modalità di ricevimento a Figline e Incisa Valdarno

Solo per questo mese, lo Sportello Badanti del Comune di Figline e Incisa Valdarno cambia le sue modalità di ricevimento per recuperare la chiusura festiva del 6 gennaio.

Giovedì 13 gennaio dalle 15,30 alle 18,30 sarà quindi possibile contattare gli operatori telefonicamente, al numero 3455678449. Giovedì 20 gennaio lo sportello sarà invece aperto presso il municipio di Figline (piazza IV Novembre 3), su appuntamento e sempre in orario 15,30-18,30. Per prenotare: 3455678449

COS’È LO SPORTELLO BADANTI – Si tratta di un servizio gratuito, gestito dalla cooperativa sociale Coop21, che punta a favorire l’incontro tra chi ha bisogno e chi è in grado di offrire (professionalmente) assistenza come badante, come assistente familiare oppure come operatore sociosanitario. Generalmente lo sportello riceve su appuntamento il 1° e il 3° giovedì del mese, in orario 15,30-18, 30. Il progetto, partito nel 2014, fa parte di una serie di misure e servizi comunali dedicati a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti e ai loro familiari. Rientra tra questi anche l’Elenco comunale degli assistenti familiari, una lista di contatti (formata tramite bando) consultabile online sul sito www.comunefiv.it [link diretto: https://www.comunefiv.it/servizi-per-le-politiche-sociali/ufficio-sociale-amministrativo-e-ufficio-casa/507-si-informa-che-con-determinazione-del-responsabile-del-servizio-sociale,-scuola-e-sport-n-1997-del-30-12-2019-%c3%a8-stato-approvato-l%e2%80%99allegato-elenco-delle-collaboratrici-e-dei-collaboratori-all%e2%80%99assistenza-familiare-di-persone-in-condizione-di-fragilit%c3%a0,-totalmente-o-parzialmente-non-autosufficienti,-aggiornato-sulla-base-dell%e2%80%99ultimo-avviso-pubblicato,-approvato-con-determinazione-servizio-per-le-poli]. Un modo per avere, a portata di click, i nomi e i numeri di telefono dei professionisti del territorio (in possesso di attestazioni o diplomi per operare in ambito sociosanitario) disponibili a esser contatti in maniera diretta per richiedere assistenza.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa