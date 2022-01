Topi d'appartamento a Pistoia, 2 fermati per 10 furti nel Pistoiese

La Squadra Mobile della polizia di Pistoia ha eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico di due albanesi di 27 e 29 anni di età, entrambi senza fissa dimora in Italia.

Su di loro gravano indizi per reati di ricettazione e di furto in abitazione, in ordine ad almeno dieci episodi commessi poco prima del Natale 2021 sul territorio dei Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Pescia, Uzzano, Buggiano.

È stato perquisito il loro alloggio e sono stati trovati numerosi oggetti rubati in quegli episodi, come capi d’abbigliamento, orologi e gioielli.

La procura ha chiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere su approvazione del gip e adesso i due si trovano nel carcere della Dogaia a Prato. Gli investigatori stanno compiendo la restituzione dei beni corpo del reato, sequestrati durante il ritrovamento.