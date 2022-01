Un novo punto drive through per i tamponi a Castelfiorentino: lo annuncia il sindaco

Un nuovo punto drive through per i tamponi a Castelfiorentino sarà attivo dalla prossima settimana. A darne comunicazione è il sindaco Alessio Falorni, che risponde ad una nota della consigliera della Lega Susi Giglioli nella quale si rimarcava la "mancata attivazione" di questi.

Il punto sarà gestito dalla Misericordia e dovrebbe partire martedì dalle 8.30, anche se al momento non c'è l'ufficialità, come specifica il sindaco: "L'Asl sta predisponendo gli orari di apertura, dal momento che logisticamente è lei che deve dare copertura alla disponibilità di tamponi, e quindi la stessa Misericordia è in attesa di indicazioni specifiche in tal senso, che saranno prontamente comunicate alla cittadinanza".