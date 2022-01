"Ai no vax Zyklon B", manifesti nel centro di Lucca: Italexit denuncia

Il direttivo regionale della Toscana di Italexit per l'Italia, il partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone, ha dichiarato che in tutto il centro storico di Lucca sono apparsi cartelli che inneggiano allo sterminio dei no vax con lo Zyklon B, il gas usato dai nazisti nei loro campi. I cartelli riportano infatti la scritta "Ai no vax Zyklon B".

"Lo Zyklon B è uno dei simboli del nazismo e della Shoah e l'apologia dello sterminio con questo strumento è un crimine da denunciare e punire. I frutti della martellante campagna d’odio promossa dai media di regime cominciano a maturare - si legge nel comunicato -. Quotidiani e televisioni, invece di sottolineare i tagli alla sanità oramai quasi del tutto privatizzata, tendono ad addossare, grazie a provvedimenti aleatori e incostituzionali del governo, le colpe a chi non vuole o non può sottoporsi alla vaccinazione".