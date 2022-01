Coronavirus Empoli e Cuoio, nuovi contagi sfiorano quota 1200

Tornano a salire oggi, 8 gennaio 2022, i nuovi casi Covid-19 nell'area dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio. In crescita rispetto a ieri, registrata anche a livello regionale, oggi i nuovi contagi per entrambe le zone ammontano a 1.195. Un incremento dato anche da un numero maggiore di tamponi molecolari e rapidi processati nelle ultime 24 ore, che in tutta la Regione ammonta a oltre 75mila test. Vediamo il dettaglio delle due zone.

Zona Empolese Valdelsa 844 contagi

Vinci 93

Capraia e Limite 49

Montaione 20

Empoli 255

Certaldo 81

Fucecchio 115

Cerreto Guidi 51

Gambassi Terme 22

Montelupo Fiorentino 56

Montespertoli 49

Castelfiorentino 53

Zona comprensorio del cuoio 351 contagi

Montopoli in Val d'Arno 71

Castelfranco di Sotto 83

San Miniato 145

Santa Croce sull'Arno 52