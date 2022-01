Escursionisti bloccati da una frana a Rufina: recuperati con il "Drago"

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questo pomeriggio a Pomino, nel comune di Rufina, per recuperare due escursionisti in zona impervia. I due uomini, entrambi 31enni, non hanno potuto continuare il loro percorso sul sentiero CAI n.5 a causa di una frana e a quel punto impossibilitati a rientrare entro il calare del sole. Allertato l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo che li ha recuperati, accompagnandoli poi presso il campo sportivo di Pomino, senza la necessità di far intervenire personale sanitario.