Ha rapinato due giovani minacciandoli con un coltello: arrestato a Firenze

Avrebbe tentato e messo a segno due rapine a dicembre in centro a Firenze. Per questo ieri sera i carabinieri hanno arrestato per rapina aggravata e lesioni personali un 43enne fiorentino, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

In base a quanto emerso dalle indagini, l'uomo è ritenuto responsabile di una tentata rapina e una consumata, messe a segno il 22 dicembre scorso a Firenze. Il primo episodio si è verificato nei pressi della stazione Santa Maria Novella ai danni di un minorenne. La seconda rapina è avvenuta alla fermata della tramvia al parco delle Cascine dove il 43enne avrebbe derubato un 18enne in attesa del mezzo, rubandogli il cellulare. In entrambi i casi l'uomo, che ha minacciato le vittime con un coltello ferendone una alla mano, è stato riconosciuto dai due giovani rapinati.

Dopo l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Firenze, l'indagato si trova adesso nel carcere di Firenze Sollicciano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.