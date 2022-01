Incidente frontale a Orentano, soccorsi in via Ponticelli

Nella tarda mattinata di oggi a Orentano, poco prima delle 13, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale. Non si conoscono le dinamiche dello scontro, attualmente al vaglio dei rilievi della polizia municipale di Castelfranco di Sotto.

Sul posto, nella via Ponticelli che attraversa la frazione, oltre agli agenti presenti due ambulanze per i soccorsi. Da quanto si apprende due persone sarebbero rimaste ferite e trasportate in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo.